La Juventus ha aperto la campagna abbonamenti pubblicando informazioni e costi. Il prezzo per abbonarsi all’Allianz Stadium ha subito significativi aumenti, scatenando le proteste dei tifosi.

La Juventus sta già lavorando in vista della prossima stagione per poter alzare ulteriormente l’asticella. In primo luogo i vertici bianconeri stanno operando nel calciomercato che si è appena aperto per migliorare la rosa del mister Allegri. Oltre al mercato, però, ci sono vari aspetti societari da valutare come quello della campagna abbonamenti che la Vecchia Signora ha lanciato qualche giorno fa. I prezzi per abbonarsi allo Stadium sono in crescita e si sono registrati vari aumenti, soprattutto in alcuni settori della struttura come la Tribuna Ovest Laterale 2° che ha subito un incremento dei prezzi del 37,1% per chi volesse rinnovare la tessera.

Per i tifosi bianconeri che vogliono seguire i propri beniamini nel corso di tutta la prossima stagione vi è una fascia di prezzo che va dai 595 euro (costo per il rinnovo delle tessere per le curve) ai 2055 per la Tribuna Est Centrale. Il prezzo medio degli abbonamenti è dunque di 1027 euro per il rinnovo, il 30% rispetto al 2017/18 e l’88,6% rispetto al 2012/13. Questi aumenti non hanno, però, lasciato indifferenti i tifosi bianconeri che pronti a ripartire per una nuova stagione hanno manifestato il loro disappunto tappezzando Torino con degli striscioni di protesta.