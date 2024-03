Juve, che inversione! Bacconi: «Problema a verticalizzare e ritmo basso»

Adriano Bacconi, match analist ed ex collaboratore di Lippi, ha parlato della Juve e della sua inversione di marcia

MOMENTO JUVE – «La cosa più evidente è la differenza di passo della Juve tra il girone d’andata e questo scorcio del girone di ritorno: la Juve va più piano. Nel girone d’andata la squadra di Allegri aveva un’andatura media, sia in fase di possesso che di non possesso, sempre superiore all’avversario. Una capacità frutto sicuramente della condizione fisica e probabilmente anche della fame, dell’unità di intenti, dello spirito di rivalsa rispetto all’anno scorso. Questo ritmo è cambiato in questa parte del girone di ritorno: venendo meno questo gap di intensità agonistica e di corsa rispetto agli avversari, la Juve non è riuscita a fare la differenza attraverso organizzazione e qualità collettive. Nell’ultima partita, ad esempio, la Juve ha avuto la stessa velocità media del Genoa in fase di non possesso (entrambe 9,3 chilometri all’ora nel primo tempo; 8,8 i bianconeri e 8,9 i rossoblù nel secondo) e nel primo tempo in fase di possesso (entrambe 8,8 km/h), marcando una differenza solo in fase di possesso nella ripresa (ancora 8,8 km/h i bianconeri, 8,2 i rossoblù)».

PROBLEMA – «Sì, la Juve ha fatto fatica soprattutto contro le piccole, che le hanno lasciato campo. In queste situazioni dovrebbero venir fuori linee di fraseggio, invece contro il Genoa i giocatori che hanno fatto più passaggi sono stati i tre difensori e Locatelli, con grande scarto sul resto dei centrocampisti e sugli attaccanti. Chiaro segnale di un problema nel verticalizzare e velocizzare la manovra contro squadre chiuse: i difensori giocando tra loro in orizzontale e anche Locatelli non riesce a dare l’aumento di efficacia e verticalità che servirebbe».