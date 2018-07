Il centrocampista croato è attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Fiorentina. Molti club interessati ad accaparrarselo a costo zero. Anche il Torino sta provando a sondare la situazione

C’è uno svincolato di lusso che sta surriscaldando il calciomercato europeo. Parliamo di Milan Badelj, ex centrocampista della Fiorentina e attualmente in cerca di una nuova sistemazione. Il vice campione del mondo non ha fretta di scegliere la sua nuova squadra: le richieste non gli mancano, si tratta solo di aspettare il progetto più convincente e ambizioso.

Dopo i recenti ammiccamenti di Milan e Zenit, secondo Tuttosport in queste ore sta provando a spuntarla il Torino di Cairo. I granata sono alla ricerca di un mediano che apporti esperienza, qualità e buone geometrie al centrocampo di Walter Mazzarri. L’identikit di Badelj risponde perfettamente alle esigenze dei torinesi e i dialoghi esplorativi con l’agente del classe ’89 sono già partiti. Il buon esito della trattativa, comunque, non è per nulla scontato. Ci sono diversi club alla finestra e il suo nome è sul taccuino di molti operatori di mercato europei. Non potrebbe essere altrimenti: Milan Badelj a costo zero è un’occasione che nessuno vuole lasciarsi scappare.