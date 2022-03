Baiano su Cabral: «Mi ricorda il primo Vlahovic di Firenze... con il tempo vedrete»

Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni de La Nazione sul centravanti Cabral dei viola

«E’ un attaccante da aera di rigore, deve stare vicino alla porta perché quando sta fuori area soffre. Al momento non gioca perché Piatek è più in forma, essendo due attaccanti simili difficile possano coesistere. Il gol al Sassuolo un segnale positivo per il brasiliano. Ha bisogno di tempo ma io punto su di lui. Cabral mi ricorda il primo Vlahovic alla Fiorentina, anche lui faceva fatica a giocare con la squadra, ma con il tempo vedrete»