Balalaika sospeso: chiuso il programma. Gli ascolti e lo share hanno contribuito allo stop (comunque già programmato) fino al 30 giugno

La trasmissione in onda sulle reti televisive Mediaset, ‘Balalaika’, condotta da Nicola Savino e Ilary Blasi, è stata ‘sospesa’ fino al 30 giugno 2018. L’azienda ha deciso di mettere in stand-by il programma tv (decisione presa prima ancora del Mondiale in Russia). Sin dall’inizio della rassegna iridata in Russia, però, Balalaika non ha mai convinto pienamente il pubblico e l’azienda televisiva in termini di share ed ascolti. Ieri la mazzata finale per questa prima fase del format condotto da Ilary Blasi con Belen Rodriguez, Nicola Savino e Alberto Brandi con le domande che hanno messo in difficoltà l’ospite in studio, Maxi Lopez.

Curiosamente lo stop della trasmissione, già previsto nel bel mezzo dei Mondiali, arriva il giorno dopo la puntata più vista in assoluto del programma, 2.310.000 spettatori con il 15.4% di share. Tuttavia questa prima fase del programma tv non ha pienamente convinto e Mediaset ha deciso per la sospensione. Balalaika ritornerà il 30 giugno sulle reti di Canale 5 con il titolo ‘Balalaika verso la finale’ che dovrebbe essere investita di numerosi cambiamenti: dalla minor presenza di ospiti fissi in studio al maggior spazio da dare al contenuto calcistico della trasmissione.