Il centravanti ha parlato del possibile trasferimento di Icardi alla Juve. Maxi Lopez ha svelato un retroscena su Wanda Nara

Icardi alla Juventus? Maxi Lopez mette ‘zizzania’ tra il centravanti dell’Inter e il club nerazzurro, parlando di un incontro tra Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, ex compagna di Maxi, e la Juventus. Maxi ieri sera era presente negli studi di Mediaset per commentare la sconfitta della sua Argentina contro la Croazia e durante Balalaika, trasmissione condotta da Nicola Savino e Ilary Blasi, ha parlato anche del possibile addio di Mauro Icardi all’Inter. Secondo Lopez, l’attaccante potrebbe lasciare il club nerazzurro.

Ecco le rivelazioni di Maxi Lopez sul possibile addio di Mauro Icardi all’Inter e sul possibile scambio di centravanti con Gonzalo Higuain in nerazzurro al posto di Maurito: «Wanda vuole portare Icardi via dall’Inter? Non lo so, può succedere di tutto. Secondo me vuole portarlo via. E’ il suo procuratore e cura gli interessi suoi e di Icardi. Secondo me ha incontrato i dirigenti della Juve, ma lo scambio con Higuain lo vedo difficile perché Icardi sta bene a Milano e Gonzalo deve ancora dimostrare. Sicuramente ha fatto tantissimi gol ma non lo vedo Higuain che lascia la Juventus per andare a Milano».