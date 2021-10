Balata: «Italia Svezia U21 partita delicata. Abbiamo qualche defezione»

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match tra Italia e Svezia Under 21

ITALIA SVEZIA – «C’è un ritorno in questo stadio dopo 20 anni. Una struttura molto bella e accogliente. Il terreno di gioco è in ottime condizioni bene. È una partita delicata e molto importante. Loro sono una squadra quadrata, noi siamo reduci da una vittoria importante. Non era scontata. Abbiamo avuto qualche defezione ma questo è uno staff abituato a superare tutte le difficoltà».