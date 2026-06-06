Baldini alla vigilia dell’amichevole con la Grecia: «Dai ragazzi mi aspetto di vedere qualità e le stesse cose fatte col Lussemburgo»

Il commissario tecnico ad interim della Nazionale, Silvio Baldini, ha voluto dire la sua alla vigilia dell’amichevole contro la Grecia

In vista della sfida amichevole contro la Grecia, il ct ad interim dell’Italia Silvio Baldini ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, spiegando le aspettative per il gruppo azzurro dopo la prima uscita con il Lussemburgo. Baldini punta a consolidare quanto già visto nella precedente partita e a dare fiducia ai giovani talenti presenti in rosa.

«Mi aspetto di vedere le stesse cose fatte con il Lussemburgo. Vorrei che i ragazzi iniziassero la partita tranquilli, dimostrando che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita. Devono tirare fuori tutta la loro qualità tecnica», ha dichiarato il commissario tecnico, sottolineando l’importanza di combinare serenità e concentrazione sul campo.

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L’amichevole contro la Grecia rappresenta un’opportunità preziosa per testare l’Italia più giovane di sempre, dando spazio a giocatori dell’Under 21 e a chi ha già vissuto le prime esperienze con la Nazionale maggiore. Baldini vuole che la squadra esprima continuità di gioco, creatività e controllo della partita, ponendo le basi per il futuro della squadra azzurra.

La partita, in programma domenica 7 giugno, sarà un banco di prova per confermare le buone sensazioni della prima uscita e per consentire ai giocatori di dimostrare impegno, capacità tecnica e intesa di gruppo sotto la guida del tecnico toscano.