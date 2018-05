Baldissoni assicura: «Semifinale Champions sarà pietra miliare»

Il direttore generale dei giallorossi, Maurizio Baldissoni, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport: «Pallotta è ambizioso, vuole che la Roma diventi un Champions League team»

L’impresa contro il Barcellona e quella sfiorata contro il Liverpool hanno dato maggiore consapevolezza alla squadra e la Roma, ora, si sente all’altezza in un contesto arduo come quello della Champions League. Anche il dg della Roma, Maurizio Baldissoni ha voluto sottolineare i passi avanti che sono stati fatti in questa direzione: «Sicuramente il Liverpool ha fatto un grande partita d’andata ma era una squadra alla portata. Non va ignorato il percorso della squadra, ci rimane una grande consapevolezza: abbiamo come impegno e obiettivo quello di portare la Roma ad essere tra le grandi d’Europa. È ambizioso ma il presidente ha sempre usato il termine ‘Champions League team’. Ciò che abbiamo visto in questa edizione costituisce una pietra miliare del nostro percorso, sarà il nostro nuovo punto di partenza: la consapevolezza di poter giocare certe partite non da vittime sacrificali ma da protagonisti che meritano di accedere al turno successivo».

Si torna poi sulle pesanti parole di James Pallotta riguardanti l’arbitraggio a dir poco disastroso dell’arbitro Skomina: «Il presidente ha ribadito la necessità del VAR in Europa, è chiaro che i toni forse siano stati troppo accesi nell’immediato post partita ma noi non dobbiamo preoccuparci degli errori arbitrali bensì di quelli nostri. Perché se un arbitro sbaglia, ne è consapevole lui per primo. Il rispetto non deve mai mancare, altrimenti è inutile anche giocare».