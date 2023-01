Il messaggio di addio alla nazionale gallese di Gareth Bale dopo il ritiro dal calcio giocato. Tutti i dettagli

Dopo aver detto addio al calcio giocato, Gareth Bale ha voluto dedicare un pensiero alla nazionale del Galles.

COMUNICATO – «Alla mia famiglia gallese,

La mia decisione di ritirarmi dal calcio internazionale è stata di gran lunga la più difficile della mia carriera.

Come posso descrivere cosa significa per me essere parte di questo paese e di questa squadra? Come posso articolare l’impatto che ha avuto sulla mia vita? Come faccio a descrivere come mi sentivo ogni volta che indossavo quella maglia? La mia risposta è che non potrei rendere giustizia a nessuna di queste cose, semplicemente con le parole. Ma so che ogni persona coinvolta nel calcio gallese, sente la magia ed è influenzata in un modo così potente e unico, quindi so che sente quello che sento io, senza usare alcuna parola.

Il mio viaggio sulla scena internazionale è quello che ha cambiato non solo la mia vita, ma chi sono. La fortuna di essere gallese ed essere selezionato per giocare come capitano del Galles mi ha dato qualcosa di incomparabile a qualsiasi altra cosa che ho sperimentato. Sono onorato di essere stato in grado di svolgere un ruolo nella storia di questo incredibile paese, di aver sentito il sostegno e la passione del muro rosso e di essere stati insieme in luoghi inaspettati e sorprendenti.

Ho condiviso lo spogliatoio con dei ragazzi che sono diventati fratelli e il personale che è diventato una famiglia, ho giocato per i manager più incredibili e ho sentito il sostegno e l’amore immortale dei fan più appassionati del mondo. Grazie a tutti voi per essere stati in questo viaggio con me.

Quindi per ora sto facendo un passo indietro, ma non lontano dalla squadra che vive in me e mi attraversa le vene. Dopo tutto, il drago sulla mia maglia è tutto ciò di cui ho bisogno.

Insieme più forti».