Bale torna a Cardiff? La stella gallese a capo di una progetto per acquistare la società: la risposta dell’attuale proprietà

Gareth Bale torna al Cardiff City come proprietario? La stella gallese ha fatto un’offerta per la società: la risposta della proprietà malese

Due anni dopo il ritiro dal calcio giocato, Gareth Bale torna al centro delle cronache sportive, stavolta non con un pallone tra i piedi ma con un progetto ambizioso da dirigente. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’ex fuoriclasse di Real Madrid e Galles sarebbe stato coinvolto nel tentativo di acquistare il Cardiff City, club della sua città natale recentemente retrocesso in League One, la terza divisione inglese. A quanto pare, Bale guiderebbe un gruppo di investitori che ha preso contatto diretto con l’attuale proprietario dei “Bluebirds”, Vincent Tan, presentando un’offerta formale nel mese di maggio per acquisire la quota di controllo del club.

La proposta, tuttavia, è stata respinta senza discussione dal consiglio d’amministrazione, segno che l’imprenditore malese non sembra attualmente interessato a vendere. Nonostante ciò, fonti vicine alla trattativa suggeriscono che il gruppo coinvolto, con Bale come figura di punta, stia valutando un secondo tentativo per convincere la proprietà. Il Cardiff City, da parte sua, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Intanto, emergono anche indiscrezioni su un coinvolgimento dell’ex stella del Tottenham in un altro tentativo parallelo: Bale sarebbe stato parte di un consorzio statunitense che, all’inizio di giugno, ha provato ad acquisire anche il Plymouth Argyle, altro club militante in League One. Dopo anni vissuti tra golf e vita privata, l’ex capitano del Galles sembra ora deciso a intraprendere una nuova carriera nel mondo del calcio, questa volta dietro la scrivania.