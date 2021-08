Ballardini: «Ho rivisto il solito Genoa. Su Pandev e Cambiaso...»

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta incassata contro il Napoli: le sue dichiarazioni

«Il Genoa ha fatto una bella partita, se l’è giocata col Napoli e siamo soddisfatti. La prestazione è buona contro una grande squadra. Oggi si è visto il Genoa solito, compatto e chiaro in quello che fa. Con personalità. Adesso qualcuno magari andrà a giocare perché è giusto così. Abbiamo dei meno giovani che sono pronti».

GOL ANNULLATO – «Penso che non sia fallo. Io ho visto 4-5 calciatori del Napoli che si sono messi a ridere perché anche loro erano convinti che fosse valido il gol. Non m’interessano queste cose però, un arbitro può commettere degli errori in buona fede, come succede a calciatori e allenatori».

PANDEV – «Pandev per me è il giocatore più giovane che abbiamo in rosa. Da Pandev a Behrami, ce ne sono tanti di buoni esempi da noi. Lo stesso Sirigu. Pandev non va centellinato, quando sta bene gioca. Poi succede che magari per una questione di strategia va in panchina, ma Pandev è un giocatore giovane e lo dimostra tutti i giorni. Sta bene, si allena, è un esempio».

CAMBIASO – «Può essere un ragazzo che è giusto che rimanga nella rosa del Genoa. Altri giovani che abbiamo è giusto che vadano a giocare e a fare le loro esperienze. Quando dimostreranno di essere pronti saranno presi in considerazione».