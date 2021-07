Ballardini: «Il Genoa mi è piaciuto. Stupito dai giovani»

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 4-1 contro l’Innsbruck

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 4-1 contro l’Innsbruck. Le sue dichiarazioni.

«Mi è piaciuta la squadra, è stata più ordinata e in attacco si è mossa meglio, più brava anche nel chiudere gli avversari e nel stare corta. C’è stato più ordine in generale. Il ritiro procede bene, c’è tanto entusiasmo, tanto impegno e tanti giovani. I ragazzi si impegnano tutti e sono molto seri. I giovani mi stanno stupendo, ne abbiamo di molto interessanti. Stanno crescendo anche guardando quelli che non sono più così giovani ma sono degli esempi in campo e fuori».