Ballardini: «Il Genoa mi ha cercato già due volte. Ecco perchè sono tornato»

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico del Genoa

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole.

BACCHETTA MAGICA – «Bacchetta magica? No. È stata una buona vittoria, la prestazione è stata buona ma bisogna migliorare tanto sia nella fase di costruzione che nelle chiusure. Lo Spezia quando arrivi tardi è bravissimo nel palleggio».

SQUADRA VECCHIA – «Avevamo 5 giocatori trentenni e 5 molto giovani. Un misto tra giovani e meno giovani, io ho scelto perchè in allenamento li ho visti più pronti a giocare».

TORNARE AL GENOA – «Se mi aspettavo la chiamata di ritorno? Sì perchè il Genoa mi ha cercato altre due volte prima di queste. Quindi me lo aspettavo, ci può stare che il club chiedesse a me di tornare. Perchè ho detto sì? Questa è la voglia matta. Era un po’ di tempo che eravamo fermi, la voglia matta di tornare in campo, la voglia matta di allenare e di Genoa».

MIGLIORAMENTI – «A parer mio questa squadra ha bisogno di essere aggiustata. Io sono per un calcio di qualità e aggressivo. Voglio che si sappia gestire la palla, che si gestisca la palla. Voglio una squadra compatta che fa pressione sulla palla, sono tante le cose che devono essere migliorate».