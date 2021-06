Ballardini su Rovella: «Il suo futuro? Decide la Juventus...»

Davide Ballardini ha parlato del futuro di Nicolò Barella, acquistato dalla Juventus ma che potrebbe anche restare al Genoa

Nicolò Rovella potrebbe rinforzare il centrocampo della Juventus nella prossima stagione. Il centrocampista classe 2001 è in prestito al Genoa fino al 2022, ma il club bianconero potrebbe decidere di far rientrare anticipatamente il calciatore a Torino in questa sessione di calciomercato. Intanto, il suo allenatore Davide Ballardini, ha parlato così del suo futuro in un’intervista a Tuttosport. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

FUTURO ROVELLA – «Lo deciderà la Juve. Dovesse rimanere sarei molto contento».