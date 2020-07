Balotelli in caduta libera: sfiora i 100 chili e il futuro è lontano da Brescia

Mario Balotelli è in caduta libera: come scrive il Corriere della Sera l’attaccante delle Rondinelle peserebbe quasi 100 chili

Mario Balotelli in caduta libera. Come scrive Il Corriere della Sera l’attaccante del Brescia pesa ormai un quintale. Il club lombardo ieri ha aggiornato, sul suo sito ufficiale, la scheda tecnica dei suoi calciatori: su quella dell’ormai ex Supermario, alla voce «peso», si legge il numero choc di 99,8 chilogrammi. Quasi un quintale. Quando il suo peso forma è 92, siamo quindi quasi 8 chili sopra. Il ragazzo si è evidentemente lasciato andare. Da settimane si allena da solo, senza compagni, sui campi secondari del centro sportivo di Torbole.

E il futuro? Sicuramente sarà lontano da Brescia e molto probabilmente anche lontano dall’Italia. Al momento ha proposte dalla Turchia, Galatasaray su tutti, mentre il Boca ha sondato il terreno ma si sta ormai convincendo che è meglio lasciar perdere. Brescia-Balo, la fine peggiore di un amore mai nato. Mario aveva scelto di giocare nella squadra della sua città, ma il feeling non è mai scattato. Ora è una partita fra avvocati.