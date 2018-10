Balotelli chiama il Napoli: «Magari potessi provare emozioni tali» – VIDEO

Mario Balotelli chiama Napoli. Messaggio social con un pizzico di mercato per l’attaccante italiano del Nizza

Mario Balotelli al Napoli? Il calciatore italiano non ha mai nascosto la sua voglia di vestire la maglia azzurra e lo stesso De Laurentiis è sempre stuzzicato dall’idea ma non c’è mai stato qualcosa di concreto. Ora Balo, in forza al Nizza, prova a fare la prima mossa inviando un bel messaggio alla società e soprattutto ai tifosi partenopei. Il giocatore ha postato sui social una Stories con il video col boato del popolo azzurro durante l’inno della Champions League. Sin qui nulla di speciale.

Il giocatore ha inserito una piccola frase insieme al video: «Magari potessi provare emozioni tali». L’attaccante attualmente al Nizza non nasconde dunque il suo sogno di poter giocare in Champions League proprio con il Napoli di Carletto Ancelotti, con la spinta magari di Lorenzo Insigne, grande amico dell’ex attaccante del Milan. Mario chiama: De Laurentiis risponde? Gennaio si avvicina…