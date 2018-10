L’era Berlusconi ora è davvero finita: anche Barbara lascia il Milan

Milan: anche Barbara Berlusconi lascia la società. L’ex a. d. rossonero, rimasta nel club anche dopo l’addio del padre, non sarà più presidente della onlus benefica Fondazione Milan

A qualche giorno dall’acquisizione ufficiale del Monza Calcio da parte di suo padre Silvio Berlusconi, Barbara lascia ufficialmente il Milan, società nella quale era rimasta anche successivamente alla cessione del club rossonero da parte della famiglia più di un anno fa in qualità di presidente della Fondazione Milan, l’ente benefico del club che si occupa di progetti di solidarietà. Tramite un comunicato la 34enne manager, in passato già amministratore delegato rossonero, ha fatto sapere di voler abbandonare la carica in seguito alla formazione del nuovo assetto societario del club, con l’arrivo ormai sicuro di Ivan Gazidis, nuovo a. d. proveniente direttamente dall’Arsenal. Adesso Barbara Berlusconi, diventata mamma per la quarta volta da pochissimi mesi, si dedicherà a nuovi progetti e non è affatto escluso un suo coinvolgimento nel nuovo progetto del Monza.

«In considerazione del mutato assetto societario che prevede un nuovo amministratore delegato, che personalmente non ho il piacere di conoscere, mi pare doveroso rimettere il mio mandato di presidente di Fondazione Milan alla nuova dirigenza perché possa operare le scelte che ritiene anche per la guida della onlus rossonera – le parole della Berlusconi nel comunicato inviato ieri alle agenzie – . Inoltre nuovi progetti lavorativi, che saranno presentati nel 2019 e a cui sto lavorando, mi impediscono di dedicare alla Fondazione il tempo che meriterebbe e che vorrei. Desidero con l’occasione rivolgere un grande in bocca al lupo a Ivan Gazidis, un amministratore delegato moderno, che credo sia la figura giusta per guidare il Milan del futuro. Ringrazio Paolo Scaroni, che conosco e stimo, per questi mesi di collaborazione comune. Ovviamente rimango a disposizione di Fondazione Milan: non mancherò mai di sostenerla e darò sempre il mio contributo per la realizzazione dei meritori progetti sociali che da anni porta avanti».