Messi dà spettacolo durante l’allenamento dei blaugrana in vista della ripresa della Liga: ecco la magia della Pulce

Gli oltre 70 giorni di lockdown non sembrano aver inficiato la condizione fisica e atletica di Lionel Messi. La pulce argentina è apparso subito in palla durante gli allenamenti collettivi del Barcellona, come testimonia il gol messo a segno nella partitella finale.