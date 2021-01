Il candidato alla presidenza del Barcellona, Emili Rousaud, ha parlato così dello stipendio e del futuro di Lionel Messi

Emili Rousaud, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato al Daily Mail del futuro e dello stipendio di Lionel Messi. Questo il discorso che Rousaud farebbe all’argentino nel caso fosse eletto.

«Lo guarderò negli occhi e dirò: “Il tuo stipendio è insostenibile, la società non può pagarti. Ma lanceremo un progetto per circondarti di giovani talenti. Messi in estate non voleva lasciare il club per motivi economici. La causa è stata la mancanza di un progetto sportivo. Il mio consigliere Josep Maria Minguella ha parlato con l’agente di Haaland, Mino Raiola, per scoprire le condizioni con cui sarebbe venuto da noi e abbiamo iniziato a trattare. Per un giocatore come lui, essere in un club come il nostro sarebbe una grande vetrina».