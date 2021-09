Barcellona, la critica di Aguero: «Al City ci si allenava tantissimo, qui invece...»

L’attaccante del Barcellona Sergio Aguero ha critica i metodi di allenamento del club blaugrana

Sergio Aguero, neo arrivato al Barcellona a parametro zero, parlando al canale Twitch di Ibai Llanos ha criticato i metodi di allenamento del club blaugrana rispetto a quando giocava nel Manchester City.

«Al Manchester City arrivava all’allenamento anche un’ora e mezzo prima. A Barcellona, invece, solo mezz’ora. Un giorno arrivai un’ora prima per andare in palestra o, non so, fare cose; ma non c’era nessuno, trovai tutto spento».