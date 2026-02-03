Barcellona, Laporta blinda Flick: «Un fenomeno come allenatore e ancor di più come persona! Quando ha firmato abbiamo capito una cosa»

Barcellona, Laporta blinda Flick: parole al miele del presidente dei Blaugrana nei confronti del proprio allenatore. Ecco cos’ha detto

Investitura totale per Hansi Flick da parte di Joan Laporta. Il numero uno del Barcellona ha elogiato pubblicamente l’allenatore tedesco, definendolo un professionista completo e una persona eccezionale, capace di gestire al meglio lo spogliatoio blaugrana. A margine di un evento, il presidente ha ribadito la volontà di trattenere l’ex CT della Germania a tempo indeterminato, legando la sua permanenza in Catalogna esclusivamente alla volontà del tecnico stesso.

PAROLE – «Per noi era importante avere qualcuno con la sua esperienza e competenza, ma se è un fenomeno come allenatore, lo è ancora di più come persona. Quel giorno, il giorno del suo ingaggio, abbiamo capito che stavamo facendo qualcosa di importante, perché era un allenatore a tutto tondo, e sapeva come gestire un gruppo. Se dovessi tornare presidente, rimarrà finché non deciderà di andarsene».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo