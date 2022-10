Barcellona, Laporta è una furia dopo il Clasico: entra nello spogliatoio dell’arbitro

Il presidente del Barcellona Laporta dopo il Clasico è entrato come una furia nello spogliatoio dell’arbitro

Si conclude con una sconfitta la settimana nera del Barcellona. Dopo il pareggio con l’Inter al Camp Nou, c’è la sconfitta di ieri contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, al triplice fischio il presidente del Barcellona Laporta è montato su tutte le furie e si è diretto verso lo spogliatoio dell’arbitro.

Il presidente dei catalani ha lamentato un rigore non concesso ai suoi per fallo su Lewandowski e anche quello assegnato al Real Madrid del 3-1. La terna arbitrale lo ha prontamente invitato ad uscire, come riportato da referto.

«Una volta terminata la partita, mentre la squadra arbitrale si trovava all’interno degli spogliatoi, il presidente dell’FC Barcelona, ​​il sig. Joan Laporta Estruch, vi è entrato ripetutamente chiedendo spiegazioni su alcune situazioni ed è stato invitato a lasciare lo spogliatoio arbitrale, senza ulteriori incidenti».