Barcellona-Manchester United 3-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Barcellona-Manchester United, ritorno quarti di finale Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Barcellona-Manchester United (calcio d’inizio alle ore 21) è la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si parte dallo 0-1 dell’andata all’Old Trafford, decisa da un autogol di Shaw, oggi assente per squalifica. Valverde preferisce Coutinho a Dembelé per completare il tridente con Messi e Suarez. Dall’altra parte Solskjaer fa partire dalla panchina Alexis Sanchez e Lukaku. Arbitra il tedesco Brych.

Barcellona-Manchester United 3-0 : pagelle e tabellino

MARCATORI: pt 15′, 19′ Messi; st 16′ Coutinho

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. A disp. Cilessen, Umtiti, Semedo, Alena, Vidal, Dembele, Malcom. All:Valverde.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Jones, Lindelof, Smalling, A.Young; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lingard, Martial (20′ Dalot). A disp. Romero, Pereira, Matic, Mata, Sanchez, Lukaku. All. Solskjaer.

ARBITRO: Brych (Germania).

Barcellona-Manchester United: diretta live, moviola e sintesi

16′ – COUTINHO CALA IL TRIS! Il Barcellona si avvia a volare in semifinale: destro a giro dai 25 metri, esecuzione perfetta per Coutinho, nulla da fare per De Gea che deve ancora soccombere

Si riparte senza cambi nelle due formazioni!

FINE PRIMO TEMPO. BARCA IN VANTAGGIO DI DUE GOL

45′ – Due minuti di recupero

19′ – UN ALIENO AL CAMP NOU. UN ALIENO. MESSI RADDOPPIA PER IL BARCELLONA! L’argentino segna la rete numero 110 in Champions League con un destro su cui De Gea compie un’autentica papera facendosi passare la palla sotto la pancia

15′ – SEMPRE E SOLO MESSI! L’ARGENTINO PORTA IN VANTAGGIO IL BARCELLONA

11′ – ANZI NO! Dopo un controllo con il VAR, il fischietto tedesco revoca il penalty ai catalani.

11′ – CALCIO DI RIGORE PER IL BARCELLONA! Contatto dubbio tra Rakitic e Fred, per Brych è rigore! C’è intanto il check del Var.

7′ – MARTIAL! Ancora Manchester United in avanti: la squadra inglese pressa alto gli avversari. Il Barcellona, fin qui, ha capito poco o nulla

5′ – Ancora Manchester United! Lingard, dalla destra, appoggia in orizzontale per l’inserimento di Mc Tominay solo in area di rigore: il numero 39 manca l’aggancio decisivo

1′ – RASHFORD! Subito Manchester United pericoloso, ma il tiro improvviso dell’attaccante coglie la parte alta della traversa!

Partiti!

Barcellona-Manchester United: formazioni ufficiali

Barcellona: Ter Stegen, Piquè, Arthur, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio, Rakitic, Coutinho, Messi, Suarez. All. Valverde.

Manchester United: De Gea, Jones, Lindelof, Smalling, Young, Fred, McTominay, Pogba, Lingard, Martial, Rashford. All. Solskjaer

Barcellona-Manchester United Streaming: dove vederla in tv

Barcellona-Manchester United sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 253 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.