Barcellona, Messi: «Oggi sono meno ossessionato dal gol»

Lionel Messi ha parlato del momento che sta vivendo

Lionel Messi, in una intervista a La Garganta Poderosa, ha parlato del momento che sta vivendo e della situazione legata alla pandemia da Coronavirus.

GOL – «Oggi sono molto meno ossessionato dal gol e cerco di dare il massimo per i miei compagni».

CORONAVIRUS – «La disuguaglianza è uno dei grandi problemi del mondo ma è essenziale che chi ne ha più bisogno abbia accesso sempre ad acqua, elettricità e cibo, soprattutto ora durante il problema Covid-19. Per me è stato un orgoglio vedere il grande coinvolgimento di tante persone tra pasti e varie comunità in Argentina in questi tempi complicati che stiamo vivendo».