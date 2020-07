Barcellona Messi, ormai è guerra con il presidente Bartomeu

Barcellona Messi, ormai è guerra con Bartomeu: l’argentino ancora non rinnova, i rapporti sono ormai ridotti ai minimi termini

Il sogno Messi potrebbe non avverarsi per i tifosi nerazzurri, ma c’è una questione spinosa da risolvere immediatamente e il Barcellona sa bene che non può tirare troppo la corda, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I rapporti tra il club azulgrana e Lionel Messi sono tesi, anzi tesissimi: Leo deve ancora firmare il rinnovo di contratto e al momento non ci sono margini di contrattazione. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il futuro del calciatore argentino.