Il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, è tornato sulla eliminazione dei blaugrana dalla Champions ad opera della Roma

Una delusione che brucia ancora in casa Barcellona. L’eliminazione ai quarti di finale di Champions League, arrivata in maniera clamorosa ad opera della Roma, è ancora incomprensibile nello spogliatoio balugrana. Ivan Rakitic, tornando alla notte dell’Olimpico, ha dichiarato: «Non credo che ci sia una giustificazione, credo che neanche la Roma sappia come ha fatto ad eliminarci. Dopo aver vinto 4-1 all’andata, nonostante una partita non ottima, sai che le possibilità di arrivare in semifinale sono molte. Restare fuori così è un brutto colpo, ma questo è il calcio. Qualche giorno dopo abbiamo vinto la Coppa del Re giocando la migliore gara della stagione» le sue parole in un’intervista rilasciata a BeIn Sports.

Il centrocampista croato ha poi proseguito: «Alla Roma bisogna fare i complimenti, ha nno lottato su ogni pallone e volevano la semifinale quanto noi. I dettagli, come sul primo gol, subito, spesso portano a non vincere o perdere una partita. Noi dobbiamo imparare da qualla sconfitta perchè non si ripeta più. In ogni stagione, comunque il titolo che conta di più è il campionato, in Spagna come in Inghilterra o Germania»