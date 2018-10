Barcellona-Real Madrid, Clasico 10ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Barcellona-Real Madrid 5-1 – Al Camp Nou, il Barcellona surclassa il Real Madrid col risultato di 5-1 nella gara valida per la 10ª giornata della Liga 2018/2019.

Barcellona-Real Madrid 5-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: 11′ Coutinho, 30′ rig. Suarez, 50′ Marcelo, 75′, 83′ Suarez, 87′ Vidal

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Sergi Roberto 7, Piqué 6,5, Lenglet 6, Jordi Alba 7; Rakitic 7, Busquets 6,5, Arthur 6 (84′ Vidal 6,5); Rafinha 5,5 (69′ Semedo 6), Suarez 8, Coutinho 6,5 (74′ Dembélé 6,5). A disposizione: Cillessen, Semedo, Dembélé, Malcom, Munir, Vidal, Chumi. Allenatore: Ernesto Valverde.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 5; Nacho 4, Varane 5,5 (46′ Lucas Vasquez 6,5), Sergio Ramos 5, Marcelo 6 (82′ Mariano s.v.); Kroos 6, Casemiro 6, Modric 6; Bale 6 (78′ Asensio s.v.), Benzema 5, Isco 5,5. A disposizione: Keylor Navas, Mariano, Valverde, L. Vasquez, Odriozola, Asensio, Ceballos. Allenatore: Julen Lopetegui.

ARBITRO: Sanchez Martinez

NOTE: Ammoniti Nacho, Vidal, Suarez

Barcellona-Real Madrid: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Inizio offensivo del Real, che dopo cinque minuti trova la rete con Marcelo. Blancos padroni della partita per almeno metà frazione: Modric colpisce il palo all’11’; il Barcellona agisce in contropiede e al 16′ colpisce un palo con Suarez. Passa un quarto d’ora e l’attaccante uruguaiano colpisce: su una ripartenza, segna di testa su un preciso cross di Sergi Roberto. Otto minuti più tardi la partita si chiude definitivamente: su un errore di Sergio Ramos, è ancora Sergi Roberto a servire Suarez che batte Courtois con un pregevole pallonetto. Firma finale di Vidal che, subentrato, segna di testa su un bello spunto di Dembélé.

45’+2 Finisce al Camp Nou: nel Clasico, il Barcellona batte il Real Madrid con il risultato di 5-1.

45’+1 Bella combinazione tra Mariano e Benzema in area blaugrana: l’attaccante francese non inquadra lo specchio della porta

45′ Barcellona vicino alla sesta rete: Suarez colpisce al volo davanti a Courtois, il portiere riesce a respingere

42′ LA QUINTA RETE BLAUGRANA! CROSS DI DEMBELE IN AREA E COLPO DI TESTA VINCENTE DI VIDAL. 5-1

39′ Ultimo cambio anche per il Barcellona: esce Arthur, entra Vidal

38′ LA QUARTA RETE BLAUGRANA! CONTROLLO SBAGLIATO DI SERGIO RAMOS E SERVIZIO DI SERGI ROBERTO CHE SERVE SUAREZ: L’ATTACCANTE FA TRIPLETTA CON UN PALLONETTO AI DANNI DI COURTOIS

37′ Ultimo cambio per il Real: esce l’infortunato Marcelo ed entra Mariano

35′ Azione fotocopia della terza rete blaugrana con un cross di Jordi Alba per Sergi Roberto che colpisce di testa: pallone tra le braccia di Courtois

33′ Nel Real Madrid esce Bale ed entra Asensio

32′ Brutto pestone di Suarez su Nacho, il blaugrana viene ammonito

30′ LA TERZA RETE DEL BARCELLONA! RIPARTENZA BLAUGRANA, CROSS DI SERGI ROBERTO IN AREA E COLPO DI TESTA VINCENTE DI SUAREZ CHE SIGLA LA DOPPIETTA PERSONALE PER IL 3-1.

29′ Secondo cambio nei blaugrana: esce Coutinho, entra Dembélé

24′ Primo cambio nel Barcellona: esce Rafinha, entra Semedo

23′ Cross di Lucas Vasquez dalla destra e colpo di testa ravvicinato di Benzema, pallone alto di poco

19′ Bel pallone di Coutinho per Jordi Alba che conclude, pallone deviato in angolo dalla difesa madridista

16′ Sponda di Sergi Roberto per Suarez che conclude al volo, pallone sul palo!

13′ Dominio assoluto del Real Madrid in questa fase della gara

11′ Tiro di Modric da buona posizione, pallone sul palo!

8′ Ammonito Bale, falloso su Rakitic

5′ LA RETE DEL REAL MADRID! CROSS DI VASQUEZ DALLA DESTRA, LA DIFESA BLAUGRANA NON RIESCE A SPAZZARE E MARCELO RIBADISCE IN RETE. 2-1

4′ Su cross di Marcelo, bella chiusura aerea di Lenglet su Benzema

1′ Rakitic conclude dalla distanza: pallone abbondantemente a lato

1′ Inizia il secondo tempo di Barcellona-Real-Madrid. Un cambio da segnalare nel Real: esce Varane, entra Lucas Vasquez

SINTESI PRIMO TEMPO – Barcellona padrone assoluto della partita e in vantaggio all’11’ con Coutinho, ben servito da Jordi Alba in area. Real schiacciato nella propria metà campo e sterile nelle poche proposizioni offensive. Alla mezzora arriva il raddoppio dei padroni di casa: Varane atterra Suarez in area e, dopo la revisione Var, l’arbitro assegna il calcio di rigore trasformato dallo stesso attaccante uruguaiano.

45’+1′ Finisce il primo tempo al Camp Nou, Barcellona in vantaggio Sul Real Madrid per 2-0.

45’+1′ Contropiede a campo aperto dei blaugrana: la conclusione di Suarez non trova la porta

43′ Doppia occasione per il Barcellona: prima con Piqué che colpisce debolmente di testa, poi con Rafinha che conclude a giro dai 20 metri mandando a lato

39′ Ammonito Nacho per un fallo a Coutinho

37′ Barcellona in avanti: cross teso di Jordi Alba dalla sinistra, Suarez non trova l’aggancio col pallone

30′ SUAREZ VA A SEGNO DAGLI 11 METRI CON UN TIRO BASSO CHE SI INSACCA A FIL DI PALO. 2-0

29′ L’arbitro Sanchez Martinez decreta il calcio di rigore per i blaugrana

28′ Var in azione per un intervento di Varane su Suarez in area madridista

27′ Sergio Ramos ci prova dai 25 metri: Ter Stegen para in due tempi

19′ Rinvio errato di Nacho e conclusione da fuori area di Arthur: Courtois risponde con una bella respinta

17′ Tiro dalla lunga distanza di Marcelo, Ter Stegen para in due tempi

13′ Il Real prova a reagire: passaggio in verticale di Modric per Bale che conclude da fuori area, Ter Stegen para senza problemi

11′ BARCELLONA IN VANTAGGIO! LUNGO LANCIO DI RAKITIC PER JORDI ALBA CHE SI ACCENTRA E SERVE COUTINHO IN AREA: IL BRASILIANO METTE IN RETE CON UN TIRO DI INTERNO SINISTRO. 1-0

8′ Primo tiro della partita: discesa di Bale sulla sinistra e cross al centro per Benzema: il tiro dell’attaccante è fuori misura

5′ Barcellona molto offensivo: Coutinho cerca Suarez in area, Courtois blocca il pallone

1′ Il Clasico è iniziato! Calcio d’avvio del Real Madrid

Squadre in campo al Camp Nou, tra poco il calcio d’avvio di Barcellona-Real Madrid!



Barcellona-Real Madrid: formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco.

Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni e pre-partita

Nel Barcellona, Leo Messi è il grande assente: Valverde, come già visto contro l’Inter in Champions League, dovrebbe rimpiazzarlo con Rafinha dal 1′. Blaugrana così verso il 4-3-3 con Ter Stegen in porta, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba in linea di difesa; a centrocampo ecco Rakitic, Busquets e Arthur; in attacco, è pronto il tridente formato da Rafinha, Suarez e Coutinho. Real: Lopetegui verso il 4-3-3 con Courtois tra i pali, Nacho, Sergio Ramos, Varane e Marcelo in difesa; a centrocampo sono pronti Modric, Casemiro e Kroos. In avanti, si scalda il tridente con Bale, Benzema e Isco.

Barcellona-Real Madrid Streaming: dove vederla in tv

