Barcellona-Roma, la tv iraniana censura logo della Lupa: ecco perché – FOTO

La tv di stato iraniana censura il logo dei giallorossi nel match di Champions, Barcellona-Roma. Scattano le immagini sfocate per non far vedere le mammelle della Lupa

Incredibile ma vero. Piccola curiosità all’indomani della sconfitta giallorossa in Barcellona-Roma, gara valida per il match d’andata dei quarti di finale della Champions League. La tv iraniana, come ha svelato la BBC, ha censurato il logo della società giallorossa per immagini ritenute troppo scabrose.

La tv iraniana ha censurato le mammelle della lupa capitolina durante la sfida di Champions tra il Barcellona e la Roma al Camp Nou. Il terzo canale della tv iraniana ha deciso così di sfocare la parte del simbolo della Città Eterna. La lupa capitolina è stampata sullo stemma del club giallorosso. La censura ha parzialmente coperto anche i volti di Romolo e Remo trovando l’eco sarcastico dei social per questa scelta che farà discutere e che sta circolando a grande velocità nel circuito mediatico internazionale. Evidentemente le mammelle scoperte della Lupa sono state ritenute troppo scabrose dai decision-makers della tv di stato iraniana, che ha preferito così sfocarle per non mandarle in onda.