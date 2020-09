Barcellona, Semedo al Wolverhampton: due nomi per sostituirlo

Il Barcellona starebbe pensando a come sostituire Nelson Semedo

Il Barcellona e il Wolverhampton stanno per chiudere la trattativa per il passaggio in Premier League di Nelson Semedo. Al contempo, i blaugrana starebbero pensando a come sostituire il terzino portoghese.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, i soldi della cessione di Semedo potrebbero essere spesi per arrivare a Eric Garcia del Manchester City. Nel ruolo di terzino destro, però, si seguono con attenzione Dest dell’Ajax e Aarons del Norwich City.