Barcellona, summit d'urgenza dopo il Bayern Monaco. Koeman...

Summit in casa Barcellona dopo il ko in Champions League contro il Bayern Monaco: si decide il futuro di Ronald Koeman

Summit d’urgenza in casa Barcellona dopo il ko rimediato in Champions League contro il Bayern Monaco. La prestazione della squadra di Ronald Koeman non ha certamente soddisfatto, complice il risultato di 3-0 per i bavaresi, e secondo il quotidiano Sport il presidente Joan Laporta avrebbe discusso con la dirigenza blaugrana fino alle 2 di notte all’interno del Camp Nou.

Insieme a lui il vicepresidente Yuste e Alemany, che hanno ribadito la propria contrarietà al 3-5-2 utilizzato dal tecnico olandese in queste prime uscite del Barça.