Barcellona, l’UEFA risponde al reclamo presentato dai blaugrana! Decisione presa dopo il caos post Atletico Madrid, è ufficiale

Barcellona, l’UEFA ha risposto così al reclamo presentato dai blaugrana! La decisione ufficiale dopo il caos post Atletico Madrid

A pochissime ore dal fischio d’inizio dell’attesissima sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona, non accennano a placarsi le pesanti polemiche scaturite durante il discusso match d’andata. All’indomani della cocente sconfitta interna per 0-2, la dirigenza del club blaugrana aveva infatti deciso di muoversi formalmente, inviando un duro reclamo ufficiale ai vertici della UEFA. Nel mirino della società catalana è finito l’arbitraggio di Kovacs, contestato aspramente per non aver concesso un potenziale e decisivo calcio di rigore a causa di un evidente fallo di mano di Pubill consumatosi all’interno dell’area di rigore biancorossa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La rabbia del Barcellona e l’accusa al direttore di gara

L’insoddisfazione per la direzione tecnica dell’incontro è stata messa nero su bianco. Per motivare la propria richiesta di revisione e tutelare i propri interessi sportivi, la società aveva redatto una nota molto chiara e perentoria, evidenziando le presunte e gravi mancanze del fischietto: “Il Club ritiene che l’arbitraggio non abbia aderito alla legge vigente, influenzando direttamente il modo in cui il gioco è progredito e il risultato“. Una presa di posizione netta, che auspicava un tempestivo e risolutivo intervento da parte del massimo organo calcistico europeo.

Il comunicato della UEFA: reclamo inammissibile

Dopo un’attenta valutazione e l’analisi dell’episodio contestato, la risposta istituzionale ha però stroncato definitivamente le speranze della formazione ospite. Attraverso una nota ufficiale, la UEFA ha archiviato il caso dichiarando la documentazione pervenuta del tutto nulla: “A seguito della partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra FC Barcelona e Atlético de Madrid, disputata mercoledì 8 aprile 2026, l’FC Barcelona ha presentato un reclamo relativo a una decisione arbitrale. Il 13 aprile 2026, l’Organo di Controllo Etico e Disciplinare della UEFA ha dichiarato il reclamo inammissibile”.

Un match di ritorno ad altissima tensione

Questa rigida chiusura burocratica mira formalmente a spegnere ogni residua polemica relativa agli strascichi della gara d’andata. Tuttavia, la ferma decisione dell’Organo di Controllo Etico e Disciplinare rischia, al contrario, di infiammare ulteriormente l’agonismo e il senso di rivalsa dei catalani in vista dell’arduo e infuocato match di ritorno, in programma per questa sera, che deciderà le sorti della qualificazione.