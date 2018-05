Regina Baresi denuncia: «Calcio femminile, in Italia la strada verso il professionismo è lunga»

Regina Baresi, figlia dell’ex interista Beppe Baresi, ha raccontato al Sole 24 Ore i progressi fatti dal calcio femminile in Italia

Il calcio femminile, passo dopo passo si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in Italia, anche se la strada per raggiungere l’eccellenza USA è ancora lunga. Lo conferma anche Regina Baresi, figlia dell’ex interista Beppe, parlando ai microfoni de Il Sole 24 Ore: «Sta aumentando il numero di bambine che iniziano a giocare e questo è fondamentale così come lo è il programma di affiliazione ai club maschili che ci permette di avere maggiori professionalità e più visibilità. Tutte opportunità che le società più piccole, ancora oggi, purtroppo fanno fatica ad avere».

La figlia dell’ex giocatore nerazzurro fa poi un paragone con quanto accade negli Stati Uniti: «Gli States? In Italia siamo indietro anni luce. Mi auguro siano obiettivi che prima o poi si possano raggiungere anche da noi ma non credo saranno così immediati. Stiamo iniziando adesso a fare un primo passo con l’affiliazione ai club maschili, per pensare al professionismo e agli stipendi la strada da percorrere è ancora lunga».