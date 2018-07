Bari, undici le cordate per il rilancio: presenti De Laurentiis e Lotito

Oltre ai presidenti di Napoli e Lazio, anche Urbano Cairo e Enrico Preziosi per l’acquisizione del Bari Calcio. Previsto per oggi il verdetto

È scaduto alle 12.30 il termine per presentare il progetto di rilancio del Bari Calcio dopo il fallimento. Ben undici le cordate che hanno partecipato al bando per ripartire dalla Serie D. La candidatura più forte è quella del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, intenzionato a creare un vero e proprio polo calcistico nel Sud. Ma oltre a lui, altri presidenti di Serie A si sono fatti avanti. In primis Claudio Lotito, forte del lavoro fatto con la Salernitana, ma anche Enrico Preziosi e Urbano Cairo. Queste le parole rilasciate dal numero uno della Lazio ad “Antenna Sud”: «Bari? Voglio mettere a disposizione la mia organizzazione e la mia esperienza. Non può una società come il Bari fare fatica ad iscriversi ogni anno. Io ci voglio mettere tutto me stesso in questa avventura. I baresi devono tornare ad essere orgogliosi della loro squadra, quello che negli ultimi anni non è avvenuto. A me le chiacchiere non interessano, interessano soltanto i fatti. Se dovessi venire a Bari in qualità di presidente, voglio che i tifosi tutti tornino orgogliosi di questi colori».

In queste ore, il sindaco Antonio Decaro e la sua giunta sono in commissione per la decisione finale. Queste le dichiarazioni rilasciate: «Lavoreremo interrottamente finché individueremo il proponente che avrà dimostrato maggiore solidità economica e il miglior progetto dal punto di vista sportivo. I criteri che saranno presi in considerazione – ha concluso – sono il business plan e il progetto sportivo triennale che deve coinvolgere la città attraverso i giovani e le donne».