Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Cosa aspettarsi da lui in estate?

Il momento di Alessandro Bastoni continua a essere particolarmente delicato. Come analizza La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter sta vivendo una fase complessa, accompagnata da fischi e contestazioni ogni volta che gioca lontano da San Siro. Una pressione che si trascina ormai da settimane, a partire dagli episodi successivi a Inter-Juve, fino ad arrivare alla recente sfida contro il Como, dove il centrale nerazzurro ha confermato di non essere nel suo periodo migliore. Non a caso Cristian Chivu ha scelto di sostituirlo all’inizio della ripresa, in una mossa che si è rivelata importante anche per l’andamento della partita, poi rimessa in piedi dall’Inter grazie alle reti di Thuram e Dumfries. Al di là dell’aspetto emotivo, però, il problema sembra riguardare soprattutto la tenuta fisica del giocatore.

Bastoni Inter, i problemi fisici pesano sul rendimento del difensore

Secondo la ricostruzione del quotidiano, Bastoni si trascina da tempo diversi fastidi che ne stanno limitando continuità e brillantezza. Il colpo subìto nel derby di inizio marzo contro Rabiot, che aveva portato a un edema osseo sulla tibia sinistra, ha lasciato strascichi evidenti. Anche per questo il difensore avrebbe giocato le gare con la Nazionale in condizioni non ideali, e pure al rientro in nerazzurro la sua gestione è stata condizionata dalle emergenze della rosa. Contro la Roma, ad esempio, Chivu è stato costretto a impiegarlo per mancanza di alternative, salvo poi sostituirlo appena possibile. In panchina, dopo il cambio, Bastoni era stato visto con il ghiaccio sulla caviglia, ulteriore segnale di una stagione resa complicata da problemi fisici ricorrenti, oltre che da errori, critiche e tensioni esterne. Ad Appiano Gentile, infatti, la sua gestione viene portata avanti con particolare cautela proprio per evitare ricadute.

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Bastoni Inter, il Barcellona resta sullo sfondo ma ora conta solo lo scudetto

Accanto al presente, resta poi aperto anche il capitolo legato al futuro. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la situazione di Bastoni resta tutta da decifrare, anche perché il Barcellona continua a seguirlo con grande attenzione. I catalani cercano un difensore di alto livello e vedono nel centrale interista un profilo ideale. L’Inter parte da una valutazione molto alta, compresa tra i 70 e gli 80 milioni, anche se il tema potrebbe diventare concreto davanti a offerte importanti (da 40 milioni a salire). Per il momento, però, la priorità resta una sola: chiudere al meglio la stagione e concentrarsi esclusivamente sulla corsa allo scudetto. Solo più avanti, eventualmente, si capirà se il futuro di Bastoni sarà ancora a tinte nerazzurre oppure se si apriranno davvero le porte di una nuova avventura lontano dalla Serie A.