Bayer Leverkusen, Wirtz va ko: il gioiellino tedesco fuori diversi mesi

Il Bayer Leverkusen perde Wirtz per tutta la stagione: il classe 2003 esce in barella e l’esito è lesione del legamento crociato

Brutte notizie in casa Bayer Leverkusen. La squadra tedesca perde per tutta la stagione il gioiellino Florian Wirtz.

Il classe 2003 è uscito in lacrime e in barella nella partita di ieri e l’esito degli esami non è stato dei più positivi. Wirtz ha riportato una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Salterà la sfida di ritorno contro l’Atalanta in Europa League.