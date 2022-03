Atalanta, pari amaro: ora il quarto posto è lontano

Dopo le fatiche europee, l’Atalanta trova un pari amaro in casa contro il Genoa: il quarto posto ora è lontano

L’Atalanta non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa. Un pari amaro dopo le fatiche Europee, che allontana la Dea dal quarto posto.

Zero gol segnati, difficile pensarlo per i nerazzurri, e ora la Juventus si sta prendendo il quarto posto. Difficile recuperare lo svantaggio visto che i bianconeri stanno macinando risultati e punti, mentre i bergamaschi ancora soffrono. L’unica via per la Champions è l’Europa League.