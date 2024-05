Marsiglia Atalanta, Mario Pasalic: «Vogliamo scrivere la storia»

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic alla vigilia della sfida contro il Marsiglia per la semifinale d’Europa League

In conferenza stampa, in vista di Marsiglia Atalanta, ha rilasciato qualche dichiarazione il trequartista Mario Pasalic.

«Abbiamo già giocato in ambienti come questi. Bisogna isolarsi da tutto questo, conta il campo. In questi anni abbiamo già giocato due finali di Coppa Italia, sarebbe bello raggiungere una finale di Europa League: vogliamo scrivere la storia. Giochiamo una delle partite più importanti della storia dell’Atalanta. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. In tutti questi anni all’Atalanta ho giocato in tante posizioni, questo mi ha reso un giocatore duttile, sono migliorato molto, sono sempre pronto ad adattarmi».

