Atalanta, Nasri vota la Dea: «Squadra molto forte in Serie A. Vi spiego cosa farà la differenza»

Samir Nasri, ex Marsiglia, ha parlato della sfida europea dei francesi contro l’Atalanta di Gasperini. Ecco il suo punto di vista

Samir Nasri ha parlato a Canal + della sfida tra il Marsiglia, sua ex squadra, e l’Atalanta. Il francese, pronosticando il match, vede favorita la squadra di Gasperini.

ATALANTA – «Sono un po’ meno fiducioso per il Marsiglia rispetto al PSG. Il cuore è con loro e penso che dovremo fare la differenza nella gara d’andata, un po’ come abbiamo fatto contro il Villarreal. L’Atalanta forse non ha un nome che fa sognare, ma è una squadra molto forte in Italia. L’allenatore Gian Piero Gasperini, che è lì da anni, chiede alla sua squadra di correre molto: conosciamo i problemi fisici dei marsigliesi in questo momento, ci sono molti infortunati, ma mi preoccuperei anche se recuperassero tutti»