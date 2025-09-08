Bayer Leverkusen: Hjulmand pronto a prendere il posto di ten Hag. Thiago Motta rimanda il ritorno in panchina

Bayer Leverkusen: Hjulmand pronto a prendere il posto di ten Hag. L’ex Juve Thiago Motta rimanda il ritorno in panchina. I dettagli

Il Bayer Leverkusen è pronto a voltare pagina dopo l’addio a Erik ten Hag, tecnico olandese noto per il suo lavoro all’Ajax e, più recentemente, al Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club tedesco ha ormai scelto il nuovo allenatore: sarà Kasper Hjulmand, 53 anni, ex commissario tecnico della nazionale danese, a guidare le “Aspirine” nella nuova fase del progetto sportivo.

Accordo raggiunto con il tecnico danese

Il direttore sportivo Simon Rolfes e l’amministratore delegato Fernando Carro hanno condotto intense trattative con Hjulmand tra domenica e oggi, arrivando a un’intesa totale. Le parti avrebbero definito tutti i dettagli contrattuali e, salvo sorprese, il nuovo allenatore dirigerà il suo primo allenamento già mercoledì. Niente ritorno in panchina per l’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta, accostato in queste ore alla panchina tedesca.

Fonti vicine alla società parlano di colloqui “molto avanzati” e di una fumata bianca imminente. L’allenatore avrebbe già dato il proprio assenso formale, segno che l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.

Esordio previsto in Bundesliga

Il debutto di Hjulmand sulla panchina del Bayer Leverkusen è atteso per il prossimo fine settimana, in occasione della sfida di Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte. Un banco di prova importante per testare subito la sua impronta tattica e la capacità di adattarsi rapidamente a un gruppo già competitivo.

Il profilo di Kasper Hjulmand

Hjulmand ha guidato la Danimarca dal 2020 al 2024, portando la nazionale fino alle semifinali di Euro 2020 e consolidandone la reputazione come squadra solida e organizzata. Attualmente senza incarico, il tecnico vanta anche un’esperienza in Bundesliga: nella stagione 2014/15 ha allenato il Mainz 05, venendo però esonerato dopo circa sei mesi.

Conosciuto per il suo approccio tattico equilibrato e per la capacità di valorizzare i giovani talenti, Hjulmand potrebbe rappresentare la scelta ideale per un Bayer Leverkusen che punta a confermarsi ai vertici del calcio tedesco e a competere in Europa.

Obiettivi e prospettive

L’arrivo del tecnico danese segna l’inizio di un nuovo ciclo. La dirigenza spera che la sua esperienza internazionale e la sua filosofia di gioco possano garantire continuità ai successi recenti e aprire la strada a nuovi traguardi, sia in campionato che nelle competizioni continentali.