Bayer Leverkusen, ecco il sostituto di Wirtz: un passato in Serie A senza scossoni, è rinato in Premier League

Il Bayer Leverkusen ha scelto l’erede di Florian Wirtz dopo la cessione da record al Liverpool: si tratta di un ex Roma

Il Bayer Leverkusen si prepara a un’estate di grandi cambiamenti. L’era di Xabi Alonso in panchina è terminata, e con lui lasciano anche Jonathan Tah, diretto al Bayern Monaco per 800 mila euro, e Florian Wirtz, ceduto al Liverpool per la cifra record di 150 milioni. Per la panchina è già stato scelto Erik Ten Hag, ex Manchester United e Ajax, che guiderà la squadra nella prossima stagione. Nonostante le partenze eccellenti, il club tedesco gode di ottima salute finanziaria, grazie alla qualificazione in Champions League ottenuta con il secondo posto in Bundesliga e all’ingente somma incassata dalla cessione di Wirtz.

Con una notevole disponibilità economica, il Leverkusen è ora alla ricerca di nuovi talenti per costruire il progetto 2025-26. Tra i vari nomi circolati, secondo quanto riportato da TalkSPORT, spunta a sorpresa quello di Justin Kluivert, attualmente al Bournemouth. L’ex Roma, che aveva lasciato la capitale senza troppi rimpianti, ha trovato la sua dimensione in Premier League, esplodendo definitivamente con 13 gol e 8 assist. Le sue recenti performance lo hanno messo al centro delle voci di mercato, rendendolo un potenziale erede di Wirtz per il reparto offensivo del Bayer Leverkusen.