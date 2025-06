Bayern Monaco-Auckland City: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al TQL Stadium in scena la sfida del Mondiale per Club Bayern Monaco-Auckland City: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al TQL Stadium di Cincinnati si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Bayern Monaco-Auckland City. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Stanisic, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane.

AUCKLAND CITY (4-4-2): Tracey; Ilich, Grey, Mitchell, Lobo; Lagos, Garriga, Manickum, Zhou; Kilkolly, Bevan.

Orario e dove vederla in tv

Bayern Monaco-Auckland City si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 giugno per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in esclusiva in streaming su DAZN per gli abbonati tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.