Il centrale del Bayern Monaco Boateng fa il bilancio della stagione appena trascorsa e guarda al futuro. Ecco le sue parole

Boateng e il Bayern Monaco ancora insieme. Questa ì l’intenzione del difensore centrale tedesco, come ha ammesso a Kicker.

Ecco le sue parole:«È stato un anno negativo, ma alcune volte sono finito ingiustamente in panchina. Sono ancora in forma, aspetto con trepidazione la nuova stagione. Voglio restare al Bayern, non ho intenzione di andare via».