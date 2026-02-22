Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco

Bayern Monaco, Harry Kane ha commentato così le voci su un presunto trasferimento al Barcellona. Le parole dell’attaccante tedesco

Il campo continua a parlare per lui a suon di gol, ma le sirene del calciomercato internazionale non si fermano mai. Dopo l’ennesima prestazione da incorniciare in Bundesliga, il nome di Harry Kane è tornato prepotentemente ad animare le cronache sportive. Al centro delle indiscrezioni delle ultime ore c’è un presunto e clamoroso interessamento del Barcellona.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La doppietta decisiva contro l’Eintracht Francoforte

L’occasione per fare chiarezza è arrivata nell’infuocato post-partita dell’ultimo turno di campionato. Il Bayern Monaco ha superato l’ostico Eintracht Francoforte con un sofferto ma fondamentale 3-2, una vittoria che porta la firma indelebile proprio del suo numero 9. Con una doppietta decisiva, Kane ha garantito i tre punti alla formazione guidata da Vincent Kompany.

Le parole di Kane: “Felice a Monaco, non so nulla del Barça”

Intercettato dai microfoni di Sky Sport Germania subito dopo il fischio finale, l’attaccante ha affrontato frontalmente la questione legata al club catalano, mostrando la consueta lucidità e professionalità.

“Non ne so assolutamente nulla“, ha chiarito Kane, smorzando immediatamente i facili entusiasmi dei media spagnoli. “Mio padre e mio fratello gestiscono queste dinamiche contrattuali e di mercato, ma non mi hanno riferito niente al riguardo. Sono molto felice qui al Bayern Monaco e sono totalmente concentrato su questa stagione e sul mio percorso in Baviera”.

Nessuna rottura all’orizzonte, dunque, ma un sano pragmatismo. Il fuoriclasse inglese ha comunque voluto accogliere con eleganza i rumors che lo accostano alla corazzata blaugrana: “Se ne parlano e c’è questo interesse, lo prendo semplicemente come un grande complimento per il lavoro che sto facendo”.

Il Barcellona resta quindi, per il momento, soltanto una suggestione mediatica: il presente e l’immediato futuro di Harry Kane sono tinti esclusivamente di rosso bavarese.