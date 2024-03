Bayern Monaco Lazio, Isaksen: «Sarà una notte bellissima»

Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, ha parlato prima della sfida europea contro il Bayern Monaco

BAYERN MONACO – «Siamo pronti, sarà una notte bellissima. Dobbiamo aiutare tutti i tifosi della Lazio, sarà una partita difficile, ma non impossibile. Come stiamo dopo il Milan? Abbiamo fame, vogliamo vincere. Il Bayern Monaco è una bellissima squadra, ma in questo momento è un po’ in difficoltà. Che Lazio servirà? Mi aspetto un Bayern diverso, una squadra molto aggressiva e che vuole vincere. Dobbiamo essere uniti. La sfida d’andata è stata bellissima, ma quella di oggi è più importante. La mia testa è sulla sfida di oggi».