Bayern Monaco, Nagelsmann: «Talpa nello spogliatoio? Spero non possa guardarsi allo specchio»

Julian Nagelsmann si sfoga duramente in conferenza stampa dopo il caso foto scoppiato in questi ultimi giorni

Sono circolate negli ultimi giorni le foto delle indicazioni di Julian Nagelsmann prima della gara con il Bochum dello scorso 11 febbraio. E il tecnico del Bayern Monaco, in conferenza, si è così sfogato contro la “talpa” dello spogliatoio.

LE PAROLE – «Sono infastidito. Ci penso tanto, perché penso a cosa ci fa con queste informazioni la persona che le sta trasmettendo. Cosa vuole ottenere? Cerco sempre di scoprire qual è la motivazione. Non credo che la casa editrice Springer paghi 500.000 euro per queste informazioni. Non penso quindi che possa essere una questione economica. Spero che questa persona non sia in grado di guardarsi allo specchio perché non è giusto. Se la persona che trasmette queste informazioni vuole farmi del male, allora così sia, ma danneggia anche ogni singolo giocatore».