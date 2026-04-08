Bayern Monaco, Olise incanta contro il Real Madrid e punta al record di Messi: di cosa si tratta

Bayern Monaco, Olise incanta contro il Real Madrid e punta al record di Messi: ecco la missione del talento dei bavaresi per il finale di stagione

Michael Olise continua a trascinare il Bayern Monaco con una stagione di altissimo livello. L’esterno offensivo francese è ormai uno degli uomini chiave nello scacchiere di Vincent Kompany e anche contro il Real Madrid ha lasciato il segno, servendo l’assist per il gol di Harry Kane nell’andata dei quarti di Champions League.

I numeri raccontano bene il peso dell’ex talento del Crystal Palace. In Bundesliga Olise è già arrivato a 18 assist, a cui si aggiungono quelli distribuiti nelle altre competizioni stagionali. Diverse ricostruzioni statistiche lo collocano infatti a quota 29 assist complessivi, un dato che lo avvicina ai migliori specialisti del ventunesimo secolo.

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Il traguardo più affascinante resta quello legato a Lionel Messi. Secondo le classifiche più citate sul tema, il record stagionale dal 2000 in poi resta in area 32 assist, quindi Olise sarebbe ormai a soli tre passaggi vincenti dalla vetta. Con ancora diverse partite da giocare tra Bundesliga e coppe, il talento classe 2001 ha tutto per trasformare questa annata in una pagina di storia del Bayern Monaco.