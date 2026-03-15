Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions

Bayern Monaco in campo con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza infortuni per i tedeschi, le ultime verso la Champions

A soli tre giorni dal fischio d’inizio della cruciale sfida di ritorno di Champions League contro l’Atalanta, in casa Bayern Monaco scatta un vero e proprio allarme rosso. La corazzata tedesca si ritrova infatti a dover fronteggiare un’emergenza infortuni senza precedenti per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore.

Neuer ai box, si ferma anche il giovane Urbig

Il calvario tra i pali è iniziato con lo stop del titolare inamovibile. Manuel Neuer risulta indisponibile a causa di un fastidioso problema muscolare accusato lo scorso venerdì nel match di Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach.

Per sopperire a questa pesantissima assenza, nella sfida europea di martedì contro l’Atalanta è sceso in campo Jonas Urbig. Purtroppo, nel vibrante finale di gara, il ragazzo ha subito un trauma alla testa che lo costringe tuttora a rimanere ai box sotto osservazione medica.

I guai di Ulreich: le parole nel post-partita

L’incredibile effetto domino non ha risparmiato nemmeno il terzo portiere. Nell’ultima, probante gara di campionato contro il Bayer Leverkusen, è partito titolare Sven Ulreich. Anche lui, tuttavia, ha accusato problemi fisici nel finale di partita, spiegando così l’accaduto ai microfoni della stampa:

“Ho sentito qualcosa nella coscia. Per questo non ho calciato l’ultimo rinvio. Vedremo. Penso che Jonas (Urbig, ndr) sia sulla strada giusta: forse potrà giocare di nuovo mercoledì contro l’Atalanta. Dovremo solo aspettare e vedere nei prossimi giorni”.

Le scelte estreme: tocca al quarto o al quinto portiere?

Il quadro clinico assume contorni drammatici dal punto di vista sportivo. Se né Ulreich né Urbig dovessero superare i rispettivi test medici in tempo per mercoledì, Vincent Kompany si troverebbe spalle al muro.

L’allenatore sarebbe clamorosamente costretto ad affidare la difesa della propria porta in Champions League a uno tra Jannis Bärtl o Leonard Prescott. Un rebus che tiene col fiato sospeso l’intera tifoseria bavarese.

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