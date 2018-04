Bayern Monaco-Real Madrid in streaming e diretta tv: come vederla

Bayern Monaco-Real Madrid, andata delle semifinali di Champions League 2017/2018 in programma all’Allianz Arena mercoledì 25 aprile alle 20.45: le info per seguire il match in streaming ed in diretta tv

Una sfida che sa già di finale anticipata: Bayern Monaco-Real Madrid è la semifinale di andata di Champions League in programma per mercoledì 25 aprile 2018 alle ore 20.45 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Da una parte la squadra allenata da Jupp Heynckes (tra l’altro già allenatore del Real nella stagione 1997/1998), che ha fatto fuori ai quarti di finale il Siviglia di Vincenzo Montella. Dall’altra quella allenata da Zinedine Zidane che, come noto, nel turno precedente ha eliminato la Juventus dopo il contestatissimo rigore assegnato allo scadere della partita di ritorno e segnato da Cristiano Ronaldo. Non c’è una vera e propria favorita del match: di certo entrambe le formazioni, in caso di passaggio alla finale di Kiev, sarebbero quotatissime per la vittoria finale, considerato lo scontro tra outsider dell’altra semifinale tra Liverpool e Roma (qui le info su come vederla: LIVERPOOL-ROMA STREAMING).

Alla partita Bayern e Real arrivano in considerazione di due momenti stagionali molto diversi: mentre la formazione di Heynckes si è già messa in tasca con larghissimo anticipo la Bundesliga, quella di Zidane è invece al terzo posto in Liga dietro al Barcellona (quasi aritmeticamente campione) ed ai cugini dell’Atletico Madrid, distanziati di quattro punti (ma con una partita in più giocata). Alle Merengues, che hanno già perso anche la Coppa del Re (finita l’altro giorno nelle mani del solito Barcellona) non resta dunque nient’altro che la riconferma sul trono della Champions League per la terza volta di fila. Si profila all’orizzonte una sfida a dir poco galattica: diamo dunque un’occhiata alle informazione su come e vedere la partita in streaming ed in diretta tv.

Bayern Monaco-Real Madrid: dove vedere la partita

Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) ed in chiaro su Canale 5, esattamente come l’altra semifinale in programma il giorno precedente. Non è tutto però, perché la partita potrà essere seguita in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Premium Play ed anche sul sito ufficiale di Mediaset (clicca QUI). La gara inoltre potrà essere seguita in diretta testuale anche direttamente sul nostro sito.

Bayern Monaco-Real Madrid: le probabili formazioni

QUI BAYERN MONACO – Bayern in campo col più classico dei 4-2-3-1: Robert Lewandowski, a lungo corteggiato proprio dal Real, unica punta, supportato sugli esterni dai solito Arjen Robben e Franck Ribery. Sulla trequarti al momento è in netto vantaggio il grande ex della partita, il colombiano James Rodriguez, passato in estate alla compagine tedesca in prestito biennale con diritto di riscatto (che verrà sicuramente esercitati) a 60 milioni di euro. Out per infortunio fino a fine stagione Arturo Vidal a centrocampo. Per il resto nessuna grossa novità.

Robert Lewandowski for Bayern in the Bundesliga this season: ⚽️ 28 goals

🔴 28 games#UCL pic.twitter.com/IOqqCuxGhj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 23, 2018

QUI REAL MADRID – Nessuna grande novità nemmeno in casa Real: Zidane dovrebbe confermare più o meno la stessa identica formazione già vista in casa contro la Juventus un paio di settimane fa con l’unica eccezione di Isco schierato da trequartista puro alle spalle del duo offensivo composto da Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Tradotto in altri termini: panchina per Gareth Bale, già richiamato nel corso dell’intervallo della concitata partita di ritorno contro la Juve dai compagni (leggi anche: REAL-JUVE: SCOPPIA IL CASO BALE).

PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat; Martinez, Alcantara; Robben, James, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Heynckes

PROBABILE FORMAZIONE RELA MADRID (4-3-1-2) – Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kross; Isco, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zidane

Bayern Monaco-Real Madrid: curiosità e statistiche

Bayern-Real è la partita più giocata della storia di tutte le competizioni UEFA : questa sarà la venticinquesima in totale. Bilancio in perfetto equilibrio: 11 vittorie ciascuna e 2 pareggi

: questa sarà la venticinquesima in totale. Bilancio in perfetto equilibrio: ciascuna e Nelle ultime 7 partite di Champions League del Real Madrid è sempre stato over 2,5 (ovvero sono state segnate più di due reti in totale)

di Champions League del Real Madrid è sempre stato (ovvero sono state segnate più di due reti in totale) Nelle ultime 3 partite esterne giocate a Monaco di Baviera contro il Bayern, il Real è sempre uscito vincitore

esterne giocate a Monaco di Baviera contro il Bayern, il Real è sempre uscito vincitore Nelle ultime 8 partite giocate in Champions il Bayern non ha mai perso

giocate in Champions il Bayern non ha mai perso L’ultimo precedente tra le due formazioni furono proprio delle semifinali di Champions League: annata 2013/2014 , doppio vittoria spagnola in casa ( 1 a 0 ) e fuori ( 0 a 4 ). Il Real vinse poi quella competizione battendo in finale l’Atletico Madrid

, doppio vittoria spagnola in casa ( ) e fuori ( ). Il Real vinse poi quella competizione battendo in finale l’Atletico Madrid Il Real può realizzare il nuovo record di tre Champions di fila vinte: da quando esiste l’attuale Champions League, nessuna squadra è mai riuscita in tale impresa. In Coppa Campioni invece tre i precedenti: Real Madrid (cinque volte tra il 1956 ed il 1960), Ajax (tre volte tra il 1971 ed il 1973), Bayern Monaco (tre volte tra il 1974 ed il 1976)

Bayern Monaco-Real Madrid: l’arbitro del match

Fischia l’incontro l’olandese Bjorn Kuipers, già arbitro della finale di Champions tutta madrilena 2014, che quest’anno diretto la gara tra Borussia Dortmund e Real nella fase a gironi (vittoria dei Blancos per 1 a 3). Assistenti i connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, addizionali Pol van Boekel e Dennis Higler. Charles Schaap sarà invece il quarto uomo.