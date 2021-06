Upamecano: «Lewandowski straordinario. Su Mbappé e Haaland...»

Upamecano, nuovo difensore del Bayern Monaco, ha espresso le proprie considerazioni su Lewandowski, Haaland e Mbappé

LEWANDOWSKI – «È un attaccante straordinario. Non puoi mai tenere completamente sotto controllo un uomo come lui. Ha tutto quello che può avere un grande giocatore: è forte e robusto, è veloce, può segnare con entrambi i piedi e di testa. Inoltre regala anche tanti assist ai compagni. È poi è sempre corretto».

HAALAND E MBAPPE – «Sono entrambi giocatori fantastici contro i quali mi piace giocare. Sono entrambi molto veloci e già da giovanissimi sono macchine da gol. Sono entusiasta di vedere la loro crescita. Li immagino giocare in Spagna e in qualsiasi campionato europeo, hanno tante capacità e non hanno ancora raggiunto il massimo».